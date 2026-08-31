Greencastle Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Greencastle Resources äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz wurden 0.0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0.0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch