Greencastle Resources hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch