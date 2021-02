GreenBroz dévoile son partenariat stratégique avec Brother Gearmotor

Son utilisation accrue des moteurs à engrenages Brother s'appuie sur une relation amorcée l'an dernier

LAS VEGAS, 23 février 2021 /CNW/ - Greenbroz Inc., chef de file mondial en technologie de transformation post-récolte du cannabis, est fière d'annoncer un partenariat stratégique élargi avec Brother Gearmotor, une division de la Corporation Internationale Brother, qui permettra à GreenBroz d'utiliser les moteurs à engrenages et de disposer de l'expertise de ce partenaire pour la production de ses produits. Notamment, GreenBroz est la première entreprise de l'industrie du cannabis avec laquelle Brother Gearmotor traite directement.

« La relation entre Brother Gearmotor et GreenBroz va bien au-delà de l'offre de produits supérieurs, a déclaré Schyler Kaminski, directeur régional des ventes, division Brother Gearmotor. Nous partageons les mêmes valeurs concernant la façon dont nous nous occupons de nos clients et dont nos produits s'harmonisent les uns avec les autres. Par exemple, GreenBroz s'est donné comme mission d'offrir des solutions d'effeuillage « douces, rapides et silencieuses ». Nos moteurs d'engrenages s'inscrivent directement dans cette optique, car nous améliorons la qualité de leurs machines et accompagnons nos produits de notre garantie limitée, la meilleure du secteur. En fin de compte, c'est notre engagement à créer une solution personnalisée pour GreenBroz qui nous a permis de nous démarquer nettement de la concurrence. »

Cette collaboration s'inscrit dans la continuité d'une relation amorcée l'an dernier, qui a permis l'introduction fructueuse de moteurs à engrenages Brother faits sur mesure pour être intégrés dans la solution d'effeuillage à sec de modèle M de GreenBroz. Les moteurs à engrenages de Brother sont maintenant intégrés à la trieuse de précision et au convoyeur élévateur. Les caractéristiques spécifiques comprennent :

Les moteurs à engrenages hypoïdes les plus efficaces de Brother, utilisés dans les meuleuses, transmettent un couple mécanique supplémentaire à une puissance inférieure en raison de leur efficacité accrue.

Les engrenages à roue hélicoïdale en ligne des solutions d'effeuillage sont lubrifiés à la graisse et non à l'huile, et peuvent être montés dans n'importe quelle direction et scellés pendant toute la durée de vie du moteur d'engrenages sans entraîner de fuite ou nécessiter un entretien.

L'utilisation de fils de cuivre de qualité supérieure améliore la conductivité électrique ainsi que l'efficacité du bobinage du moteur grâce à la diminution des impuretés dans le métal.

« Les moteurs à engrenages Brother sont les meilleurs sur le marché, et l'entreprise a depuis longtemps une réputation d'excellence au sein de l'industrie, a déclaré Cullen Raichart, fondateur et chef de la direction de GreenBroz. Leur tradition, qui consiste à aider les entreprises à mettre en œuvre des solutions qui favorisent leur croissance, concorde avec notre mission d'offrir des produits de la plus haute qualité pour permettre aux entreprises du secteur du cannabis à croître et à prospérer. »

Cet engagement à l'égard de la qualité est illustré par la volonté de Brother Gearmotor à fabriquer les composants à l'interne pour assurer le contrôle de la qualité, un élément évoqué par GreenBroz comme étant l'une des principales raisons pour lesquelles Brother est le partenaire d'ingénierie idéal pour l'avenir. « Ils ont été en mesure de personnaliser l'arbre secondaire en insérant notre logo à l'intérieur de la machine, a déclaré Kevin Bower, l'ingénieur du modèle M de GreenBroz. L'arbre percé et taraudé est fait sur mesure pour être intégré à ce qu'ils fabriquent pour nous. Leurs moteurs sont légers, silencieux, efficaces, prêts à être nettoyés et complètement imperméables à l'eau. »

À propos de Brother Gearmotor

Brother Gearmotor propose une gamme complète de moteurs à engrenages et d'accessoires qui répondent à presque tous les besoins en matière de production d'énergie. Le portefeuille de l'entreprise comprend des moteurs à aimants permanents intérieurs, des moteurs à courant continu (CC) sans balai, des moteurs à induction ainsi que d'autres moteurs à engrenages et réducteurs de haute qualité qui sont utilisés dans des secteurs comme ceux des aliments et des boissons, de l'emballage et de la manutention. Tous les produits Brother Gearmotor sont couverts par une garantie limitée de cinq ans, la meilleure de l'industrie. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site BrotherGearmotors.com .

À propos de GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. offre des solutions de récolte automatisée de pointe destinées à l'industrie légale du cannabis. Détenue par un ancien combattant, l'entreprise est engagée à fournir des produits artisanaux américains de qualité et à faire preuve d'excellence en matière d'ingénierie mécanique et de service à la clientèle, en vue d'aider les petits, moyens et grands cultivateurs à réaliser leur propre version du rêve américain. Tous les appareils GreenBroz sont fabriqués aux États-Unis, dans son usine située à Las Vegas. Comptant des partenaires de détail sur quatre continents, GreenBroz vous permet de combler facilement vos besoins en équipement de récolte. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site GreenBroz.com .

Personne-ressource pour les médias : Jaana Prall, pralljaana@gmail.com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=bExoLd3lZaI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/877768/GreenBroz_Inc_Logo.jpg

SOURCE GreenBroz, Inc.