Greenbrier Companies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Greenbrier Companies hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Greenbrier Companies 1.16 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Greenbrier Companies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21.96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 589.8 Millionen USD im Vergleich zu 755.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2.49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Greenbrier Companies ein EPS von 6.35 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 23.95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2.46 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3.23 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch