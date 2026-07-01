Greenbrier Companies Aktie 244080 / US3936571013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.07.2026 22:32:57
Greenbrier Companies Q3 Profit Falls
(RTTNews) - Greenbrier Companies (GBX) announced earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $18.9 million, or $0.60 per share. This compares with $60.1 million, or $1.86 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 31.6% to $576.5 million from $842.7 million last year.
Greenbrier Companies earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.9 Mln. vs. $60.1 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $1.86 last year. -Revenue: $576.5 Mln vs. $842.7 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.00 To $ 3.15 Full year revenue guidance: $ 2.4 B To $ 2.5 B
Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo
Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.Weiterlesen!
Nachrichten zu Greenbrier Companies IncShs
|
30.06.26
|Ausblick: Greenbrier Companies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
17.06.26
|Erste Schätzungen: Greenbrier Companies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.04.26
|Ausblick: Greenbrier Companies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.03.26
|Erste Schätzungen: Greenbrier Companies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.01.26
|Ausblick: Greenbrier Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)