Greenbriar Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Greenbriar Capital hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Greenbriar Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch