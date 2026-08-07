Green Thumb Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Green Thumb Industries gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 424.6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 406.1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch