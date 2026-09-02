Green Rise Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Green Rise Foods hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch