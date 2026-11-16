Green Monster: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Green Monster hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -22.64 JPY. Ein Jahr zuvor waren -13.300 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.41 Prozent auf 523.5 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 516.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch