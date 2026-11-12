Green Globe International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Green Globe International hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 160.0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Green Globe International einen Umsatz von 0.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch