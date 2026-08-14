Green Globe International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Green Globe International hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 114.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Green Globe International einen Umsatz von -0.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch