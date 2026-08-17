Green Earth Institute: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Green Earth Institute hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Green Earth Institute vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 17.55 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10.230 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Green Earth Institute hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.5 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 48.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch