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18.11.2026 06:37:00
Green Earth Institute: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Green Earth Institute liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Green Earth Institute die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Green Earth Institute hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 50.07 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33.38 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Green Earth Institute mit einem Umsatz von insgesamt 767.9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 767.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 0.01 Prozent verringert.
In Sachen EPS wurden 15.59 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Green Earth Institute 11.27 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3.07 Prozent auf 1.08 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1.04 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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