Green Dot A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Green Dot A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 601.1 Millionen USD gegenüber 494.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch