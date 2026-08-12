Green Dot A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Green Dot A lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 USD gegenüber -0.850 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 595.9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 504.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch