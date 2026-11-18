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18.11.2026 06:37:00
Green Cross: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Green Cross liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Green Cross die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 1857.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Green Cross einen Gewinn von 202.00 KRW je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Green Cross in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 702.26 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 736.86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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