Green Cross hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1857.00 KRW gegenüber 202.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Green Cross in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 702.26 Milliarden KRW im Vergleich zu 736.86 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch