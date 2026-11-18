Green Cross liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Green Cross die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1858.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 202.00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 702.26 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 736.86 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch