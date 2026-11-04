Green Cross verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Green Cross präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19013.33 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1397.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 522.10 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 14.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Green Cross 609.49 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch