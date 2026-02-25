Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9126 0.1%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’170 0.5%  Bitcoin 53’383 7.7%  Dollar 0.7731 -0.1%  Öl 71.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335NVIDIA994529UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Leichter EPS-Dämpfer bei Zoom - Umsatz über Prognose - Zoom-Aktie tiefer
IonQ erzielt Quartalsgewinn über Prognose - Aktie legt zu
Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste
Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Snowflake-Aktie gewinnt: Cloud-Spezialist schlägt Analystenschätzungen deutlich
Suche...

Green Brick Partners Aktie 25907879 / US3927091013

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 22:23:18

Green Brick Partners, Inc. Bottom Line Falls In Q4

Green Brick Partners
56.74 CHF -6.45%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Green Brick Partners, Inc. (GRBK) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $78.36 million, or $1.78 per share. This compares with $103.81 million, or $2.31 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 2.6% to $552.61 million from $567.31 million last year.

Green Brick Partners, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $78.36 Mln. vs. $103.81 Mln. last year. -EPS: $1.78 vs. $2.31 last year. -Revenue: $552.61 Mln vs. $567.31 Mln last year.