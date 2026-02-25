Green Brick Partners Aktie 25907879 / US3927091013
25.02.2026 22:23:18
Green Brick Partners, Inc. Bottom Line Falls In Q4
(RTTNews) - Green Brick Partners, Inc. (GRBK) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $78.36 million, or $1.78 per share. This compares with $103.81 million, or $2.31 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.6% to $552.61 million from $567.31 million last year.
Green Brick Partners, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $78.36 Mln. vs. $103.81 Mln. last year. -EPS: $1.78 vs. $2.31 last year. -Revenue: $552.61 Mln vs. $567.31 Mln last year.
