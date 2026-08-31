Gree Real Estate: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gree Real Estate lud am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 526.6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 35.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 820.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch