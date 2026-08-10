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10.08.2026 06:37:00
Gree öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Gree hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12.68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.88 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 13.98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 23.82 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 6.98 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Gree mit einem Umsatz von insgesamt 51.32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -10.13 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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