Gree legte Quartalsergebnis vor

Gree hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.07 JPY gegenüber 6.29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Gree im vergangenen Quartal 11.88 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gree 12.77 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch