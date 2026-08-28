Gree Electric legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gree Electric hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1.29 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gree Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 1.53 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55.98 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 46.59 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch