Gree Electric: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gree Electric hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.72 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gree Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 1.26 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gree Electric 36.87 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40.03 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch