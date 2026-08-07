Greaves Cotton legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Greaves Cotton hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.11 INR. Im Vorjahresviertel hatte Greaves Cotton 1.42 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.45 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.74 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch