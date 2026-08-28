Greattown B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Greattown B präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 53.76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 58.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 126.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch