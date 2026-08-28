Greattown A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Greattown A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Greattown A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 56.49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 398.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 914.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch