Greater Than AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Greater Than AB hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.19 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0.730 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Greater Than AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.4 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch