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Arm-Aktie nach Quartalszahlen trotz positiver Ergebnisse im Minus
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ETF Sparplan
05.11.2026 00:30:18

Great-West Lifeco Q3 Profit Edge Down 2%

(RTTNews) - Canadian financial services company Great-West Lifeco Inc. (GWO) on Wednesday reported slightly lower third-quarter profit.

Net earnings edged down to C$1.139 billion from C$1.158 billion in the year-ago quarter. Net earnings per share increased 2% to C$1.27 from C$1.25.

Base earnings, a non-GAAP measure, rose to C$1.323 billion from C$1.225 billion, while base earnings per share increased to C$1.48 from C$1.33.

By segment, U.S. base earnings increased 17% to C$510 million, while Capital and Risk Solutions earnings rose 17% to C$309 million. Europe earnings grew 3% to C$273 million. Canada base earnings declined 6% to C$347 million.

Separately, the board approved a quarterly common share dividend of C$0.67, payable December 31 to shareholders of record December 3, 2026.

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’541.54 19.92 SGHB8U
Short 15’854.56 13.97 SQBLKU
Short 16’475.59 8.78 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’022.85 04.11.2026 17:31:16
Long 14’335.45 19.66 S56LBU
Long 13’996.42 13.59 SWBSHU
Long 13’414.49 8.88 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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