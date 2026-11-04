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05.11.2026 00:30:18
Great-West Lifeco Q3 Profit Edge Down 2%
(RTTNews) - Canadian financial services company Great-West Lifeco Inc. (GWO) on Wednesday reported slightly lower third-quarter profit.
Net earnings edged down to C$1.139 billion from C$1.158 billion in the year-ago quarter. Net earnings per share increased 2% to C$1.27 from C$1.25.
Base earnings, a non-GAAP measure, rose to C$1.323 billion from C$1.225 billion, while base earnings per share increased to C$1.48 from C$1.33.
By segment, U.S. base earnings increased 17% to C$510 million, while Capital and Risk Solutions earnings rose 17% to C$309 million. Europe earnings grew 3% to C$273 million. Canada base earnings declined 6% to C$347 million.
Separately, the board approved a quarterly common share dividend of C$0.67, payable December 31 to shareholders of record December 3, 2026.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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