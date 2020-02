Great-West Lifeco présente ses résultats du quatrième trimestre de 2019 et annonce une hausse du dividende de 6 %

TSX : GWO

WINNIPEG, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la compagnie) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires (le bénéfice net) de 513 M$, ou 0,55 $ par action ordinaire, pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à 710 M$, ou 0,72 $ par action ordinaire, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice net de Lifeco au quatrième trimestre de 2019 comprend l'incidence de la réévaluation d'un actif d'impôt différé de 199 M$, des charges de restructuration de 36 M$ et un profit net de 8 M$ lié à la clôture de la transaction avec Scottish Friendly, qui s'est traduite par une charge nette totalisant 227 M$, ce qui a entraîné une diminution de 0,25 $ du bénéfice par action ordinaire. Compte non tenu de ces éléments, le bénéfice net ajusté pour le quatrième trimestre de 2019 s'est établi à 740 M$, ou 0,80 $ par action ordinaire.

Le bénéfice ajusté par action ordinaire s'est établi à 0,80 $ pour le quatrième trimestre de 2019, une hausse de 0,08 $, ou 11 %, par rapport à 0,72 $ en 2018, qui s'explique par la vigueur des résultats d'exploitation enregistrés par l'exploitation européenne et l'exploitation américaine, ainsi que par le rachat d'actions effectué dans le cadre de l'offre publique de rachat importante qui s'est tenue au deuxième trimestre de 2019.

« Les résultats pour le quatrième trimestre sont le reflet de la croissance solide des activités, de notre approche disciplinée en ce qui a trait aux charges ainsi que de certaines améliorations observées sur les marchés », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco Inc. « Notre situation du capital est solide, et notre flexibilité financière nous permet d'atteindre nos objectifs stratégiques prioritaires en vue de générer une croissance à long terme. »

Faits saillants

Hausse du dividende de 6 %

Lifeco a déclaré un dividende trimestriel de 0,4380 $ par action ordinaire, payable le 31 mars 2020, une hausse de 6 % par rapport au trimestre précédent.

Un actif administré consolidé de 1,6 billion de dollars

L'actif administré consolidé au 31 décembre 2019 a augmenté pour s'établir à plus de 1,6 billion de dollars, une hausse de 16 % par rapport au 31 décembre 2018.

Des souscriptions solides d'un montant de 42,0 G$

Les souscriptions pour le quatrième trimestre de 2019 se sont chiffrées à 42,0 G$, ce qui reflète une solide performance attribuable à la hausse des souscriptions en matière de gestion de fonds dans l'exploitation européenne, à l'augmentation des souscriptions d'Empower Retirement et à la hausse des souscriptions de produits de gestion du patrimoine dans l'exploitation canadienne, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des souscriptions de fonds communs de placement de Putnam .

Maintien de la vigueur du capital et de la flexibilité financière

Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) de La Great-West, compagnie d'assurance-vie se chiffrait à 135 % au 31 décembre 2019.

Le rendement des capitaux propres ajusté, qui ne tient pas compte de l'incidence de la réévaluation de l'actif d'impôt différé, des charges de restructuration et du profit net lié à la transaction avec Scottish Friendly, a été de 13,8 % pour le quatrième trimestre de 2019.

Reconnaissance par CDP à titre de chef de file en matière de gestion du carbone et des changements climatiques

La compagnie a obtenu une note de A- (leadership) dans le questionnaire de 2019 sur les changements climatiques du CDP, qui permet d'identifier les chefs de file mondiaux en matière de gestion du carbone, de risques liés aux changements climatiques et d'occasions à faibles émissions de carbone. La compagnie a obtenu la note la plus élevée parmi les sociétés d'assurances canadiennes pour la cinquième année consécutive.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION SECTORIELS

Aux fins de la présentation de l'information, les résultats d'exploitation consolidés de Lifeco sont regroupés en quatre secteurs à présenter, soit l'exploitation canadienne, l'exploitation américaine, l'exploitation européenne et l'exploitation générale de Lifeco, lesquels reflètent les emplacements géographiques ainsi que la structure de gestion et la structure interne de la compagnie. Pour obtenir de plus amples informations, se reporter au rapport de gestion annuel de la compagnie pour 2019.

EXPLOITATION CANADIENNE



Bénéfice net de 188 M$ pour l'exploitation canadienne au quatrième trimestre - Le bénéfice net s'est établi à 188 M$ pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à 310 M$ pour le quatrième trimestre de 2018, soit une diminution de 39 %. Cette diminution s'explique principalement par l'accroissement des réserves actuarielles découlant de la révision des hypothèses à l'égard de la mortalité, de la morbidité et du comportement des titulaires de polices, ainsi que du raffinement de certaines hypothèses liées aux placements. L'incidence nette de la modification de ces hypothèses a eu une incidence négative de 82 M$ sur le bénéfice net au quatrième trimestre de 2019, comparativement à un apport positif de 33 M$ en 2018.

- Le bénéfice net s'est établi à 188 M$ pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à 310 M$ pour le quatrième trimestre de 2018, soit une diminution de 39 %. Cette diminution s'explique principalement par l'accroissement des réserves actuarielles découlant de la révision des hypothèses à l'égard de la mortalité, de la morbidité et du comportement des titulaires de polices, ainsi que du raffinement de certaines hypothèses liées aux placements. L'incidence nette de la modification de ces hypothèses a eu une incidence négative de 82 M$ sur le bénéfice net au quatrième trimestre de 2019, comparativement à un apport positif de 33 M$ en 2018. Hausse de 5 % des souscriptions de l'exploitation canadienne au quatrième trimestre, pour un total de 3,6 G$ - Les souscriptions de l'exploitation canadienne pour le quatrième trimestre de 2019 se sont établies à 3,6 G$, soit une hausse de 5 % par rapport au quatrième trimestre de 2018 et de 3 % par rapport au troisième trimestre de 2019, en raison de la vigueur des souscriptions de fonds, qui découle en partie du lancement de la nouvelle gamme de fonds distincts de la Canada Vie, qui regroupe les meilleurs fonds des trois gammes de produits existantes avant la fusion. La Canada Vie est également arrivée en tête du secteur pour ce qui est des souscriptions de produits collectifs d'assurance vie et d'assurance maladie, tant pour le quatrième trimestre de 2019 que pour l'exercice complet.

- Les souscriptions de l'exploitation canadienne pour le quatrième trimestre de 2019 se sont établies à 3,6 G$, soit une hausse de 5 % par rapport au quatrième trimestre de de 3 % par rapport au troisième trimestre de 2019, en raison de la vigueur des souscriptions de fonds, qui découle en partie du lancement de la nouvelle gamme de fonds distincts de la Canada Vie, qui regroupe les meilleurs fonds des trois gammes de produits existantes avant la fusion. La Canada Vie est également arrivée en tête du secteur pour ce qui est des souscriptions de produits collectifs d'assurance vie et d'assurance maladie, tant pour le quatrième trimestre de 2019 que pour l'exercice complet. Fusion terminée entre la Great-West, la London Life et la Canada Vie - Après avoir obtenu les approbations nécessaires, la compagnie a procédé à la fusion de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie, ainsi que de leurs sociétés de portefeuille, la Corporation Financière Canada Vie et le Groupe d'assurances London Inc., en une seule compagnie d'assurance vie : La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Cette fusion a eu lieu le 1er janvier 2020 et elle se traduira par des efficiences opérationnelles et une simplification de la structure du capital de la compagnie, ce qui lui permettra d'utiliser son capital de manière plus efficiente. Great­-West Lifeco continuera d'être la société mère et la compagnie issue de la fusion a conservé tous les bureaux actuels des compagnies visées par la fusion.

EXPLOITATION AMÉRICAINE

Bénéfice net de 76 M$ US pour l'unité Services financiers aux États-Unis au quatrième trimestre - L'unité Services financiers aux États-Unis, qui se compose principalement d'Empower Retirement, a affiché un bénéfice net de 76 M$ US pour le quatrième trimestre de 2019, en hausse comparativement à 36 M$ US pour le quatrième trimestre de 2018. Cette augmentation découle principalement d'un ajustement de l'évaluation d'un régime de retraite d'employés, d'une hausse de l'apport des placements et de la croissance nette liée aux marchés boursiers.

- L'unité Services financiers aux États-Unis, qui se compose principalement d'Empower Retirement, a affiché un bénéfice net de 76 M$ US pour le quatrième trimestre de 2019, en hausse comparativement à 36 M$ US pour le quatrième trimestre de 2018. Cette augmentation découle principalement d'un ajustement de l'évaluation d'un régime de retraite d'employés, d'une hausse de l'apport des placements et de la croissance nette liée aux marchés boursiers. Bénéfice net de 13 M$ US pour Putnam au quatrième trimestre - Le bénéfice net de Putnam s'est établi à 13 M$ US pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à une perte nette de 22 M$ US pour le quatrième trimestre de 2018. L'augmentation s'explique surtout par la hausse des honoraires et des produits tirés des placements, attribuable à la croissance nette liée aux marchés boursiers, et à la baisse des charges attribuable aux initiatives de réduction des charges.

- Le bénéfice net de s'est établi à 13 M$ US pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à une perte nette de 22 M$ US pour le quatrième trimestre de 2018. L'augmentation s'explique surtout par la hausse des honoraires et des produits tirés des placements, attribuable à la croissance nette liée aux marchés boursiers, et à la baisse des charges attribuable aux initiatives de réduction des charges. Hausse de 7 % du nombre de participants au sein d'Empower Retirement d'un exercice à l'autre - Le nombre de participants d'Empower Retirement a augmenté de 7 % par rapport au 31 décembre 2018, pour s'élever à 9,4 millions au 31 décembre 2019. L'actif administré par Empower Retirement a augmenté de 30 % au cours de l'exercice pour s'établir à 673 G$ US le 31 décembre 2019.

- Le nombre de participants d'Empower Retirement a augmenté de 7 % par rapport au 31 décembre 2018, pour s'élever à 9,4 millions au 31 décembre 2019. L'actif administré par Empower Retirement a augmenté de 30 % au cours de l'exercice pour s'établir à 673 G$ US le 31 décembre 2019. Putnam prend des mesures de restructuration - En 2019, Putnam a pris des mesures pour restructurer ses ressources afin de se placer en meilleure position pour saisir les occasions présentes et à venir. Ces mesures, qui portaient notamment sur la modernisation de la technologie, sur la consolidation des produits, sur la réduction des effectifs et sur la restructuration des installations, ont engendré des charges de restructuration ayant entraîné une diminution du bénéfice net de 36 M$ (28 M$ US), ces charges étant comprises dans les résultats de l'exploitation générale américaine. La compagnie s'attend à réaliser, grâce à ces activités de restructuration, des économies annuelles de 33 M$ US avant impôt au titre des charges d'exploitation d'ici la fin du quatrième trimestre de 2020. Au 31 décembre 2019, des économies annuelles d'environ 24 M$ US avant impôt au titre des charges d'exploitation avaient été réalisées.

- En 2019, a pris des mesures pour restructurer ses ressources afin de se placer en meilleure position pour saisir les occasions présentes et à venir. Ces mesures, qui portaient notamment sur la modernisation de la technologie, sur la consolidation des produits, sur la réduction des effectifs et sur la restructuration des installations, ont engendré des charges de restructuration ayant entraîné une diminution du bénéfice net de 36 M$ (28 M$ US), ces charges étant comprises dans les résultats de l'exploitation générale américaine. La compagnie s'attend à réaliser, grâce à ces activités de restructuration, des économies annuelles de 33 M$ US avant impôt au titre des charges d'exploitation d'ici la fin du quatrième trimestre de 2020. Au 31 décembre 2019, des économies annuelles d'environ 24 M$ US avant impôt au titre des charges d'exploitation avaient été réalisées. Putnam réévalue l'actif d'impôt différé - Au cours du quatrième trimestre de 2019, la direction a déterminé qu'une réévaluation de l'actif d'impôt différé comptabilisé relativement à Putnam était appropriée, compte tenu des incertitudes quant au moment où le bénéfice imposable nécessaire sera disponible pour utiliser certaines pertes d'exploitation nettes restreintes générées au cours des exercices les plus anciens où une perte a été enregistrée. Par conséquent, un montant de 199 M$ (151 M$ US) a été imputé au bénéfice net et inclus dans les résultats de l'exploitation générale américaine.

EXPLOITATION EUROPÉENNE

Bénéfice net de 452 M$ pour l'exploitation européenne au quatrième trimestre - Le bénéfice net s'est chiffré à 452 M$ pour le quatrième trimestre de 2019 (montant qui comprend un profit net de 8 M$ lié à la clôture de la transaction avec Scottish Friendly), en hausse de 30 % comparativement à 349 M$ au quatrième trimestre de 2018. Cette augmentation tient essentiellement à la résolution d'une question en suspens auprès d'une administration fiscale étrangère et à la hausse de l'apport des placements, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence défavorable des résultats au chapitre de la morbidité en Irlande .

- Le bénéfice net s'est chiffré à 452 M$ pour le quatrième trimestre de 2019 (montant qui comprend un profit net de 8 M$ lié à la clôture de la transaction avec Scottish Friendly), en hausse de 30 % comparativement à 349 M$ au quatrième trimestre de 2018. Cette augmentation tient essentiellement à la résolution d'une question en suspens auprès d'une administration fiscale étrangère et à la hausse de l'apport des placements, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence défavorable des résultats au chapitre de la morbidité en . Conclusion de la vente d'un bloc de polices à Scottish Friendly au Royaume-Uni - Avec prise d'effet le 1 er novembre 2019, la compagnie a conclu la vente précédemment annoncée d'un bloc de polices individuelles existantes à Scottish Friendly. Au quatrième trimestre de 2019, la compagnie a comptabilisé un profit de 8 M$ après impôt lié à cette transaction.

- Avec prise d'effet le 1 novembre 2019, la compagnie a conclu la vente précédemment annoncée d'un bloc de polices individuelles existantes à Scottish Friendly. Au quatrième trimestre de 2019, la compagnie a comptabilisé un profit de 8 M$ après impôt lié à cette transaction. Conclusion d'une entente de réassurance à long terme de 12 G€ au quatrième trimestre - En 2019, l'unité d'exploitation Réassurance a continué de renforcer sa présence sur le marché des produits relatifs à la longévité avec la signature, en Europe , de plusieurs nouveaux contrats à long terme couvrant le risque de longévité, ce qui comprend une transaction effectuée au quatrième trimestre de 2019 qui couvre des passifs d'environ 12 G€ au titre de régimes de retraite.

- En 2019, l'unité d'exploitation Réassurance a continué de renforcer sa présence sur le marché des produits relatifs à la longévité avec la signature, en , de plusieurs nouveaux contrats à long terme couvrant le risque de longévité, ce qui comprend une transaction effectuée au quatrième trimestre de 2019 qui couvre des passifs d'environ 12 G€ au titre de régimes de retraite. Mise en place des plans relatifs au Brexit - Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et a conclu un accord transitoire qui demeurera en vigueur jusqu'à la fin de 2020. Les entreprises de la compagnie au Royaume-Uni et en Europe ont pris les mesures nécessaires pour gérer l'incidence immédiate du Brexit et continueront d'évaluer toute autre mesure qui pourrait devoir être prise tandis que le Royaume-Uni et l' Europe établissent les modalités de leur relation future.

- Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et a conclu un accord transitoire qui demeurera en vigueur jusqu'à la fin de 2020. Les entreprises de la compagnie au Royaume-Uni et en ont pris les mesures nécessaires pour gérer l'incidence immédiate du Brexit et continueront d'évaluer toute autre mesure qui pourrait devoir être prise tandis que le Royaume-Uni et l' établissent les modalités de leur relation future. Acquisition d'une participation dans Jung DMS & Cie AG (JDC) - Le 21 octobre 2019, l'entreprise de la compagnie en Allemagne a conclu l'acquisition d'une participation dans JDC, l'un des plus importants réseaux de courtiers en Allemagne. Cette transaction ne devrait avoir aucune incidence significative sur les résultats financiers de la compagnie, mais elle permettra à cette dernière d'accroître sa présence sur le marché allemand.

- Le 21 octobre 2019, l'entreprise de la compagnie en Allemagne a conclu l'acquisition d'une participation dans JDC, l'un des plus importants réseaux de courtiers en Allemagne. Cette transaction ne devrait avoir aucune incidence significative sur les résultats financiers de la compagnie, mais elle permettra à cette dernière d'accroître sa présence sur le marché allemand. Irish Life annonce la vente d'Irish Progressive Services International Limited - Le 10 février 2020, Irish Life Group Limited ( Irish Life ), une filiale de la compagnie, a annoncé la vente d'Irish Progressive Services International Limited, une filiale entièrement détenue d'Irish Life dont l'activité principale est la prestation de services administratifs impartis à l'intention des compagnies d'assurance vie, à un membre du groupe de sociétés FNZ. La transaction proposée sera assujettie aux conditions de clôture réglementaires et habituelles, ce qui comprend l'obtention des approbations réglementaires, et devrait être conclue au cours du second semestre de 2020. La compagnie prévoit comptabiliser un profit lié à cette transaction. Les activités de cette entreprise n'ont pas eu d'incidence significative sur le bénéfice net de la compagnie pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,4380 $ par action sur les actions ordinaires de Lifeco payable le 31 mars 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 3 mars 2020.

De plus, le conseil d'administration a approuvé le versement des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de Lifeco de la manière suivante :

Actions privilégiées de

premier rang Date de clôture des

registres Date de paiement Montant par action Série F 3 mars 2020 31 mars 2020 0,36875 $ Série G 3 mars 2020 31 mars 2020 0,3250 $ Série H 3 mars 2020 31 mars 2020 0,30313 $ Série I 3 mars 2020 31 mars 2020 0,28125 $ Série L 3 mars 2020 31 mars 2020 0,353125 $ Série M 3 mars 2020 31 mars 2020 0,3625 $ Série N 3 mars 2020 31 mars 2020 0,1360 $ Série O 3 mars 2020 31 mars 2020 0,183995 $ Série P 3 mars 2020 31 mars 2020 0,3375 $ Série Q 3 mars 2020 31 mars 2020 0,321875 $ Série R 3 mars 2020 31 mars 2020 0,3000 $ Série S 3 mars 2020 31 mars 2020 0,328125 $ Série T 3 mars 2020 31 mars 2020 0,321875 $

Les dividendes dont il est question ci-dessus sont des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Vous trouverez ci-jointes les principales données financières.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Nous exploitons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2019, nos sociétés employaient environ 24 000 personnes, elles avaient environ 197 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir nos plus de 31 millions de relations clients dans toutes ces régions.

Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administraient un actif consolidé de plus de 1,6 billion de dollars au 31 décembre 2019 et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en apprendre davantage, consultez greatwestlifeco.com/fr.

Mode de présentation

Les états financiers consolidés de Lifeco ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les normes IFRS), sauf indication contraire, et constituent la base des chiffres présentés dans le présent communiqué, sauf indication contraire.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué peut renfermer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur l'exploitation, les activités, la situation financière, la performance financière prévue (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance) et les stratégies ou les perspectives commerciales courantes de la compagnie, ainsi que sur les mesures futures qu'elle pourrait prendre, y compris les déclarations qu'elle pourrait faire à l'égard des avantages qu'elle prévoit retirer des acquisitions et des dessaisissements, des activités prévues en matière de gestion du capital et de l'utilisation prévue du capital, des réductions de coûts et des économies prévues et de l'incidence des faits nouveaux en matière de réglementation sur la stratégie d'affaires et les objectifs de croissance de la compagnie. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance et des fonds communs de placement. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-­entendus dans les déclarations prospectives. Les facteurs et les hypothèses significatifs qui ont servi à formuler les déclarations prospectives contenues dans le présent document comprennent l'hypothèse selon laquelle la conjoncture dans laquelle la compagnie exerce ses activités demeurera essentiellement inchangée, ce qui comprend, de façon non limitative, le comportement des clients, la réputation de la compagnie, les prix du marché pour les produits offerts, le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance, les ententes de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences de capital, les notations, les impôts, l'inflation, les taux d'intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la compagnie n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. Les autres facteurs importants et hypothèses importantes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de ceux présentés dans les déclarations prospectives comprennent les réactions des clients aux nouveaux produits, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes de produits de placement, les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales et internationales, les changements liés aux méthodes comptables, l'incidence de l'application de modifications de méthodes comptables futures, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers prestataires de services et la capacité de la compagnie à effectuer des opérations stratégiques et à intégrer les acquisitions et les changements significatifs imprévus à l'égard des installations, des relations avec les clients et les employés et des ententes liées aux créances de la compagnie. Le lecteur est prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres facteurs mentionnés dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel de 2019 de la compagnie aux rubriques Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations comptables critiques. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Mise en garde à l'égard des mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le présent communiqué comprend certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS qui sont désignées, sans s'y limiter, par les termes « bénéfice net ajusté », « rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires », « rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires ajusté », « bénéfice net des activités principales », « taux de change constant », « incidence de la fluctuation des devises », « primes et dépôts », « souscriptions », « actif géré » et « actif administré ». Les mesures financières non conformes aux normes IFRS constituent, pour la direction et les investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer les résultats lorsqu'il n'existe aucune mesure comparable conforme aux normes IFRS. Toutefois, ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et ne peuvent être comparées directement à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion annuel de 2019 de la compagnie pour consulter les rapprochements appropriés entre ces mesures et les mesures conformes aux normes IFRS, ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque mesure.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS (non audité)

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)



Aux et pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les

31 décembre

2019 30 septembre

2019 31 décembre

2018

31 décembre

2019 31 décembre

2018 Bénéfice





















Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 513 $ 730 $ 710 $

2 359 $ 2 961 $ Ajustements(1)(4) 227

--

--



426

56

Bénéfice net ajusté - détenteurs d'actions





















ordinaires(1)(4) 740

730

710



2 785

3 017

Par action ordinaire





















Bénéfice de base 0,552

0,786

0,719



2,494

2,996

Bénéfice de base ajusté(1)(4) 0,797

0,786

0,719



2,944

3,052

Dividendes versés 0,413

0,413

0,389



1,652

1,556

Valeur comptable 21,53

21,02

22,08



































Rendement des capitaux propres attribuables





















aux détenteurs d'actions ordinaires(2) 11,7 % 12,4 % 14,0 %









Rendement des capitaux propres attribuables





















aux détenteurs d'actions ordinaires





















ajusté(1)(2)(4) 13,8 % 13,4 % 14,3 %









Total des primes et dépôts(1) 39 096 $ 36 417 $ 37 583 $

150 638 $ 139 262 $ Honoraires et autres produits 1 515

1 496

1 420



7 081

5 819

Prestations aux titulaires de polices,





















participations des titulaires de polices et





















bonifications, montant net 10 003

8 468

8 496



36 415

31 566

Total de l'actif 451 167 $ 446 626 $ 427 689 $









Actif net des fonds communs de placement





















exclusifs et des comptes institutionnels(1) 320 548

308 425

281 664











Total de l'actif géré(1) 771 715

755 051

709 353











Autres actifs administrés(1) 857 966

841 700

689 520











Total de l'actif administré(1) 1 629 681 $ 1 596 751 $ 1 398 873 $









Total des capitaux propres 25 543 $ 25 157 $ 27 398 $

































Ratio consolidé du Test de suffisance du





















capital des sociétés d'assurance-vie de





















La Great-West, compagnie d'assurance-vie(3) 135 % 139 % 140 %



































(1) Cette mesure n'est pas conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion de la compagnie au 31 décembre 2019 pour obtenir de plus amples renseignements. (2) Se reporter à la rubrique Rendement des capitaux propres du rapport de gestion de la compagnie au 31 décembre 2019 pour obtenir de plus amples renseignements. (3) Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) est fondé sur les résultats consolidés de La Great-West, compagnie d'assurance­vie, la principale filiale en exploitation de Lifeco au Canada. Se reporter à la rubrique Gestion et suffisance du capital du rapport de gestion de la compagnie au 31 décembre 2019 pour obtenir de plus amples renseignements. (4) En 2018, les ajustements correspondaient aux coûts de restructuration de 56 $ liés aux activités de la compagnie au Royaume-Uni. Les ajustements ci-dessous ont été apportés pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.















Secteur





Ajustements en 2019 : Exploitation

américaine

Exploitation

européenne

Total

Incidence sur

le bénéfice

par action Note correspondante

dans les états

financiers annuels

T2 Charge nette liée à la vente, par voie de convention de



























réassurance, d'activités aux États-Unis 199 $

-- $

199 $

0,212 $ note 3































T4 Réévaluation d'un actif d'impôt différé 199



--



199



0,215

note 27

T4 Coûts de restructuration 36



--



36



0,039

note 5

T4 Profit net lié à la transaction avec Scottish Friendly --



(8)



(8)



(0,009)

note 4

Total des ajustements au T4 de 2019 235



(8)



227



0,245





Total des ajustements en 2019 434 $

(8) $

426 $

0,450 $































































Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires (non audité)

Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les

31 décembre

2019 30 septembre

2019 31 décembre

2018

31 décembre

2019 31 décembre

2018 Exploitation canadienne





















Client individuel 87 $ 85 $ 171 $

431 $ 685 $ Client collectif 114

206

144



632

630

Exploitation générale canadienne (13)

9

(5)



(12)

(40)



188

300

310



1 051

1 275

Exploitation américaine





















Services financiers(1) 100

63

48



278

240

Gestion d'actifs 18

13

(29)



33

(61)

Exploitation générale américaine(2)(3) (239)

1

--



(236)

52

Activités d'assurance et de rentes





















réassurées(1)(3) --

--

36



(136)

157



(121)

77

55



(61)

388

Exploitation européenne





















Assurance et rentes 334

306

271



1 050

1 036

Réassurance 124

55

89



353

377

Exploitation générale européenne(3) (6)

(4)

(11)



(13)

(102)



452

357

349



1 390

1 311

























Exploitation générale de Lifeco (6)

(4)

(4)



(21)

(13)

Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 513 $ 730 $ 710 $

2 359 $ 2 961 $























Ajustements(3)(4)





















Réévaluation d'un actif d'impôt différé 199

--

--



199

--

Coûts de restructuration 36

--

--



36

56

Profit net lié à la transaction avec





















Scottish Friendly (8)

--

--



(8)

--

Charge nette liée à la vente, par voie de





















convention de réassurance, d'activités





















aux États-Unis --

--

--



199

--

Bénéfice net ajusté - détenteurs d'actions





















ordinaires(4) 740 $ 730 $ 710 $

2 785 $ 3 017 $

















































(1) L'unité Activités d'assurance et de rentes réassurées reflète les activités transférées à Protective Life en vertu d'une convention de réassurance à caractère indemnitaire entrée en vigueur le 1er juin 2019. Les chiffres correspondants ont été ajustés pour tenir compte de la présentation adoptée pour la période considérée. (2) Le bénéfice net de l'exploitation générale américaine pour le deuxième trimestre de 2018 tenait compte de l'incidence nette positive de 60 $ du refinancement au sein de l'exploitation américaine conclu au deuxième trimestre de 2018. (3) Les unités Exploitation générale américaine et Exploitation générale européenne et l'unité Activités d'assurance et de rentes réassurées tiennent compte d'ajustements du bénéfice net. (4) Cette mesure n'est pas conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique Mesures non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion de la compagnie au 31 décembre 2019 pour obtenir de plus amples renseignements.

