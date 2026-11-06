Great-West Lifeco gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Great-West Lifeco hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1.27 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Great-West Lifeco 1.25 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 67.08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.91 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.87 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch