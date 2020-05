Great-West Lifeco annonce l'élection de ses administrateurs

TSX : GWO

WINNIPEG, le 7 mai 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Great-West Lifeco) a annoncé aujourd'hui que les 22 candidats nommés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 9 mars 2020 ont été élus administrateurs de Great-West Lifeco. Les résultats détaillés du vote relatif à l'élection des administrateurs, tenu plus tôt aujourd'hui à l'occasion de l'assemblée annuelle des actionnaires de Great-West Lifeco, sont fournis ci-dessous.

Candidat Pour

(votes) Pour

(pourcentage) Abstention

(votes) Abstention

(pourcentage) Michael R. Amend 843 851 727 99,83 % 1 472 195 0,17 % Deborah J. Barrett 844 070 395 99,85 % 1 253 524 0,15 % Robin Bienfait 844 012 818 99,84 % 1 311 105 0,16 % Heather E. Conway 843 530 910 99,79 % 1 792 812 0,21 % Marcel R. Coutu 822 608 464 97,31 % 22 715 250 2,69 % André Desmarais 819 795 154 96,98 % 25 528 757 3,02 % Paul Desmarais, Jr. 713 339 739 84,39 % 131 983 938 15,61 % Gary A. Doer 841 892 599 99,59 % 3 431 323 0,41 % David G. Fuller 843 376 914 99,77 % 1 947 006 0,23 % Claude Généreux 827 456 933 97,89 % 17 866 983 2,11 % J. David A. Jackson 840 340 047 99,41 % 4 983 673 0,59 % Elizabeth C. Lempres 843 477 988 99,78 % 1 845 733 0,22 % Paula B. Madoff 843 176 576 99,75 % 2 147 344 0,25 % Paul A. Mahon 843 557 807 99,79 % 1 766 117 0,21 % Susan J. McArthur 842 086 096 99,62 % 3 237 829 0,38 % R. Jeffrey Orr 821 520 037 97,18 % 23 803 874 2,82 % T. Timothy Ryan 839 940 430 99,36 % 5 383 473 0,64 % Jerome J. Selitto 843 288 063 99,76 % 2 035 857 0,24 % James M. Singh 843 163 670 99,74 % 2 160 254 0,26 % Gregory D. Tretiak 841 253 048 99,52 % 4 070 856 0,48 % Siim A. Vanaselja 840 518 457 99,43 % 4 805 425 0,57 % Brian E. Walsh 839 988 025 99,37 % 5 335 893 0,63 %

