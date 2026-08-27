Great Wall Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Great Wall Motor lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.20 HKD. Im letzten Jahr hatte Great Wall Motor einen Gewinn von 0.580 HKD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Great Wall Motor im vergangenen Quartal 65.60 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Great Wall Motor 56.45 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch