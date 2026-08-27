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27.08.2026 06:37:00
Great Wall Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Great Wall Motor äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.540 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Great Wall Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.99 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 52.32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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