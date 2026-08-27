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27.08.2026 06:37:00
Great Wall Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Great Wall Motor hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0.26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Great Wall Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0.750 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.76 Prozent auf 8.37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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