Great Wall Motor legte Quartalsergebnis vor

Great Wall Motor lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 CNY gegenüber 0.270 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.68 Prozent zurück. Hier wurden 57.77 Milliarden CNY gegenüber 61.25 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch