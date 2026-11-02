Great Wall Motor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Great Wall Motor hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.380 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.57 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 8.56 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch