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21.08.2026 06:37:00
Great Nordic Store Nord informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Great Nordic Store Nord hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Great Nordic Store Nord vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.520 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 337.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 631.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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