Great Microwave Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Great Microwave Technology A veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.15 CNY. Im letzten Jahr hatte Great Microwave Technology A einen Gewinn von 0.130 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 106.9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 9.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch