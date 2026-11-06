Great Elm Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Great Elm Group hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Great Elm Group ein Ergebnis je Aktie von -0.240 USD vermeldet.

Great Elm Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 69.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch