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28.08.2026 06:37:00
Great Elm Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Great Elm Group hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.370 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 88.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 5.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.170 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0.380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 27.78 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 70.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16.32 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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