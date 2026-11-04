Great Elm Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Great Elm Capital lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.790 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 61.43 Prozent zurück. Hier wurden 6.5 Millionen USD gegenüber 16.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch