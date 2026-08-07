Great Elm Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Great Elm Capital präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Great Elm Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.02 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 13.8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch