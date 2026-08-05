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05.08.2026 06:37:00
Great Eastern Shipping stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Great Eastern Shipping hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 91.68 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 35.34 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Great Eastern Shipping in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66.91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.05 Milliarden INR im Vergleich zu 12.01 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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