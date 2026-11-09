Great Eastern Shipping öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Great Eastern Shipping hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 89.11 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Great Eastern Shipping 40.72 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.42 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.24 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch