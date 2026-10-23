Great American Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Great American Bancorp hat am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.07 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.59 Prozent auf 3.4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch