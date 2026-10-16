GRCS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GRCS hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1.71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GRCS -1.060 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 920.8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 864.0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch