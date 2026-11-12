Grayscale Litecoin Trust (LTC) Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grayscale Litecoin Trust (LTC) Registered präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.95 USD, nach 1.59 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 308.33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -0.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch