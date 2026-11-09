Gray Television: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gray Television hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gray Television -0.240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29.77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 749.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch